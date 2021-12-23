Отреставрировали семейные дома Леси Украинки

В селе Колодяжное в Волынской области отреставрировали два дома, принадлежавших семье писательницы Леси Украинки.
Фото опубликовал сайт Волынской ОГА.
Общая смета восстановления памятника национального значения - "Белого и Серого домов Косачей" - более 11 млн грн. К финансированию привлекли средства государственного и местного бюджетов.
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Мастера штукатурили и украшали наружные стены, заканчивали внутренние работы. Восстанавливали печки и укладывали деревянный пол.
Реставрацию проводили в рамках программы "Большая стройка".
25 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения Леси Украинки. О жизни писательницы и ее наследии Gazeta.ua рассказал ученый Николай Жарких.
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