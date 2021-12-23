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четверг, 23 декабря 2021 18:35

Отреставрировали семейные дома Леси Украинки
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Реставрацию домов приурочили к 150-летию со дня рождения Леси Украинки
Мастера штукатурили, украшали наружные стены, заканчивали внутренние работы.
Частный дом Косачей находится в селе Голодяжное.

В селе Колодяжное в Волынской области отреставрировали два дома, принадлежавших семье писательницы Леси Украинки.

Фото опубликовал сайт Волынской ОГА.

Общая смета восстановления памятника национального значения - "Белого и Серого домов Косачей" - более 11 млн грн. К финансированию привлекли средства государственного и местного бюджетов.

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Мастера штукатурили и украшали наружные стены, заканчивали внутренние работы. Восстанавливали печки и укладывали деревянный пол.

Реставрацию проводили в рамках программы "Большая стройка".

25 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения Леси Украинки. О жизни писательницы и ее наследии Gazeta.ua рассказал ученый Николай Жарких.

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