Отравление Навального еще раз показало, что для Путина не существует красных линий - Порошенко

Лидер "ЕС" Петр Порошенко надеется, что вслед за решительными и громкими декларациями демократический мир усилит санкционный режим против Кремля. Фото: Faceboo

Циничное покушение на убийство против лидера российской оппозиции с использованием химического оружия – это очередное подтверждение преступной сущности Кремля. Это доказательство того, что для Путина нет никаких "красных линий", никаких моральных предохранителей.

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Ради сохранения власти и продвижения своих неоимперских амбиций российская власть готова убивать любого, кто представляет угрозу путинскому авторитарному режиму. Отравление Навального – это пощечина апологетам пересмотра отношений Запада с Россией, восстановления "обычного положения дел" и любителям поискать стремление к миру в глазах Путина", – отметил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" надеется, что вслед за решительными и громкими декларациями демократический мир усилит санкционный режим против Кремля.

Напоминаем, отравление Алексея Навального осудил Евросоюз. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал атаку нарушением международного права. Как сообщал 5.UA, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер совершил экстренную посадку в Омске, политика госпитализировали. 22 августа спецсамолетом его доставили в Берлин.