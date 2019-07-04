Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах

Явка на выборах будет на уровне 57-58%. Фото: rbc.ua

Явка на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля будет выше обычной, но на участки придет больше старших избирателей.

Об этом сказал социолог Алексей Антипович.

"Может, будет дотягивать до 60%, на уровне 57-58%", - рассказал он в интервью "РБК-Україна"

"Однозначно, старшее поколение ходит активнее. Среди людей пенсионного возраста 71% декларирует, что однозначно примет участие в выборах, а среди молодежи до 30 лет - 57%. Но и это тоже немало. Просто у молодежи есть за кого голосовать.

Сейчас есть две политсилы, которые условно можно отнести к молодому поколению - "Слуга народу" и "Голос". Они уже "приводят" на участки своего избирателя. Мы задаем вопрос людям, как бы они проголосовали, если бы их политсила не шла на выборы. И часть избирателей "Слуга народу" и "Голос" не выбирают другую партию, а говорят, что вообще не пришли бы на выборы.

Ситуация с отпусками добавляет шансов старым политсилам, когда на выборы по факту придет чуть больше старших избирателей, чем молодежи. От этого выиграют "Батьківщина", "Опозиційний блок" и "Опозиційна платформа", - объяснил социолог.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыму.