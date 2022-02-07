Отпуск за 580 тыс. и незадекларированные драгоценности: что засветили "слуги" в Instagram

Народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко провел новогодние праздники с семьей в Дубае в отеле Address Beach Resort. Минимальная стоимость проживания там для супругов с ребенком составляет 28 тыс. грн в сутки.

Благодаря публикациям жены депутата Аллы Барановской в Instagram можно определить, что семья нардепа находилась в ОАЭ по меньшей мере с 30 декабря по 19 января. Три недели отдыха в отеле стоят примерно 580 тыс. грн, сообщает Bihus.Info.

"Другой нардеп от "слуг" Юрий Аристов в декабре также уехал с семьей на отдых за границу. Из публикаций его жены Марины Аристовой стало известно, что семья находилась на Занзибаре в отеле The Residence Zanzibar", - говорится в сообщении.

Фото: bihus.info

Минимальная стоимость проживания для двух взрослых и детей стоит 30 тыс. грн за ночь. Пять дней проживания в отеле обошлись в 150 тыс. грн. Вскоре семья Аристовых переехала в другой отель Tulia Zanzibar Unique Beach Resort. Судя по фото, находились они там минимум два дня, которые обошлись еще в 90 тыс. грн.

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После Нового года Аристовы посетили Лиссабон. Благодаря фото из Instagram жены политика можно идентифицировать отель, где остановились супруги. Это Olissippo Lapa Palace. Ночь проживания в номере этого отеля с видом на реку стоит 15 тыс. грн. В столице Португалии семья была по меньшей мере три дня. Стоимость трехдневного пребывания в отеле - 45 тыс. грн.

"Еще один нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Торохтий в августе 2021-го, судя по информации в Facebook, женился на советнице экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна Алиной Левченко. В одной из публикаций Алина показала кольцо Bvlgari Serpenti Viper за €20 тыс. В комментариях она называет его обручальным, которое одели ей 20 августа. В тот день супруги сообщил в соцсетях о браке", - говорится в сюжете.

В декларации нардепа расходов на приобретение драгоценного кольца не отражено.

Тищенко избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Святошинском районе Киева. Работает заместителем председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре. Нардеп является кумом руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В апреле Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены. Празднование проходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge. В позапрошлом году несмотря на карантин в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко. Среди гостей ресторана были нардепы.