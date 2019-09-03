Отмена неприкосновенности: сторонники Путина собираются помешать закону

Нардепы из "Оппозиционной платформы - За жизнь" обжалуют в Конституционном суде закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Об этом заявил нардеп от ОПЗЖ Василий Нимченко, пишет "Інтерфакс-Україна"
Отвечая на вопрос, намерены ли они обращаться в КС, Нимченко сказал: "Будем. Думаю, на следующей неделе".
Он добавил, что до января 2020-го, когда начнет действовать закон о неприкосновенности, Конституционный суд предоставит свое решение.
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3 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.
Изменения в Конституцию поддержали 373 народных депутата.
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