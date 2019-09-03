Отмена неприкосновенности: сторонники Путина собираются помешать закону

ОПЗЖ обжалует принятие отмены неприкосновенности с депутатов. Фото: Facebook.com/stas.kozluk

Нардепы из "Оппозиционной платформы - За жизнь" обжалуют в Конституционном суде закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом заявил нардеп от ОПЗЖ Василий Нимченко, пишет "Інтерфакс-Україна"

Отвечая на вопрос, намерены ли они обращаться в КС, Нимченко сказал: "Будем. Думаю, на следующей неделе".

Он добавил, что до января 2020-го, когда начнет действовать закон о неприкосновенности, Конституционный суд предоставит свое решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это будет очень громкая история". У Зеленского есть вопросы к партии Медведчука

3 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Изменения в Конституцию поддержали 373 народных депутата.