Отмена безвизового режима с Украиной: в Кабмине сделали заявление

В Кабмине отрицают, что Украина не отвечает критериям безвизовых с ЕС. Фото: УНИАН

Информация о возможной отмене безвизового режима между Украиной с ЕС не соответствуют действительности.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Такие сообщения она расценивает, как "инсценировку перед саммитом Украина - ЕС".

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"Полностью могу опровергнуть информацию, что Украина не отвечает критериям функционирования безвизового режима. Моя позиция базируется на официальном отчете Европейского союза, по результатам которого принимается решение о продлении или приостановлении безвиза. А он говорит о том, что Украина отвечает безвизовым критериям", - сказала Стефанишина в эфире телеканала "Украина 24".

Ежегодный отчет ЕС опубликовали более месяца назад. В нем говорится о том, что количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению, объяснила Стефанишина

"Эти негативные цифры, которые опубликовали в СМИ, касаются других стран", - подчеркнула она.

Несколько стран ЕС заявили, что Украина остается "поводом для беспокойства". Среди якобы нарушений - незаконное проживание и необоснованные обращения о предоставлении убежища. Это побудило некоторых членов ЕС поставить вопрос о возможной отмене безвизового режима. По информации СМИ, именно Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, Италия и Словакия вынесли свои оценки относительно работы либерализованного визового режима со странами Западных Балкан, Грузии, Молдовы и Украины.