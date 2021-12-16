Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России

Евросовет призвали к готовности без проволочек ввести жесткие санкции, если Россия направит свою армию против Украины. Фото: Reuters

Европейский парламент проголосовал за отключение России от SWIFT в случае вторжения в Украину.

Руководящие институты Евросоюза призвали подготовить экономические санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину, говорится в резолюции Европарламента "Ситуация на украинской границе и на оккупированных РФ территориях Украины", принятой 16 декабря в Страсбурге, пишет Deutsche Welle.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия готовится к возможному отключению от SWIFT

"Российская Федерация снова увеличивает собственное военное присутствие на южных и западных границах с Украиной и в оккупированном Крыму, сконцентрировав около 100 тыс. военнослужащих", - говорится в резолюции.

Документ поддержали 548 депутатов, против выступили 69. 54 политика – воздержались. Европарламент призвал Евросовет быть готовым без промедлений ввести жесткие санкции, если Россия направит войска против Украины. Под санкционные ограничения попадут российские военные, причастные к планированию вероятного вторжения в Украину и люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

Финансовые активы и имущество лиц, которые попадут под санкции, должны заморозить. Им самим откажут во въезде на территорию стран ЕС. Кроме этого, евродепутаты призывают направить санкционные ограничения "на важные сектора российской экономики", чтобы "подорвать" финансирование разведывательных служб и армии РФ.

"В случае нападения России на Украину первым и немедленным действием ЕС должна быть отмена всех возможностей для путешествий и отмена безвизового режима для российских владельцев дипломатических паспортов, за исключением аккредитованных дипломатов", - говорится в резолюции.

Евросоюз также должен срочно начать меры по уменьшению своей зависимости от российских энергоносителей и "проявить более ощутимую энергетическую солидарность с Украиной". В связи с этим депутаты призывают европейские институты и правительства стран-членов Евросоюза сделать все возможное, чтобы газопровод "Северный поток-2" не был введен в эксплуатацию, независимо от того, соответствует ли он определенным пунктам положений Газовой директивы ЕС".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО готовит план защиты от потенциального нападения Росии

Европарламент осудил "чудовищные преступления" российской частной военной компании "Вагнера". Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг, 25 ноября, в Страсбурге. За документ проголосовали 585 евродепутатов, 40 - высказались против, еще 43 – воздержались.