"Отдельная судьба у каждого" - Арахамия о "слугах", которые не захотели отставки Разумкова

215 депутатов фракции "СН" проголосовали за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Фото: facebook.com/david.braun.50951

С депутатами фракции "Слуга народа", не проголосовавшими за отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, будет "общение".

Об этом заявил глава "Слуг народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам, пишет УНИАН.

"Будет общение с каждым депутатом. Отдельная судьба у каждого", - ответил Арахамия на вопрос, какая судьба ожидает "слуг", не поддержавших отставку Разумкова.

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7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата. Из фракции "Слуга народа" отставку поддержали 215 депутатов, из группы "Довира" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - шесть и шесть внефракционных. Не голосовали фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". В парламенте появилась новая коалиция "Слуги народа" и "Батькивщины", заявил Разумков.