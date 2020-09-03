"От прозрачного назначения руководителя САП зависит безвиз" - посол ЕС в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 207
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
Просмотров: 711
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 603
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2088
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 450
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 261
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 594
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2223
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1458
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3591
Фото
Все фото
4
2
3
6
5
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
&quot;Зеленский, выйди к людям&quot; - активисты пикетировали съезд &quot;Слуги народа&quot;
"Зеленский, выйди к людям" - активисты пикетировали съезд "Слуги народа"
Школьница-рекордсменка вручила Зеленскому черный пояс по каратэ
Школьница-рекордсменка вручила Зеленскому черный пояс по каратэ
Видео
Все видео
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
"Надо захватить власть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка
"Надо захватить власть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2385
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 936
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5895
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3420
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 432
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
четверг, 03 сентября 2020 13:18

"От прозрачного назначения руководителя САП зависит безвиз" - посол ЕС в Украине

  Комментировать

Центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер, начиная от безвиза до макрофинансовой помощи, является борьба с коррупцией.

Эти принципы касаются и назначения нового руководителя САП, сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter.

"Борьба с коррупцией, основанная на сильных и независимых институтах, является центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер, от безвиза до макрофинансовой помощи. Эти принципы должны применяться и тогда, когда Верховная Рада выдвигает представителей для отбора нового руководителя САП", - написал Маасикас.

Таким образом посол ЕС в Украине прокомментировал совместное заявление послов стран "Большой семерки" о необходимости соблюдения прозрачной процедуры отбора руководителей антикоррупционных органов. В частности, совместное заявление дипломатов касается ситуации вокруг избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, подчеркнул Маасикас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слугу" хотят сделать руководителем САП

Заявление 3 сентября обнародовали в Twitter на официальной странице G7AmbReformUA.

Автор: https://twitter.com/G7AmbReformUA
  Послы G7 опубликовали заявление о назначении в Украине нового руководителя САП
Послы G7 опубликовали заявление о назначении в Украине нового руководителя САП

"Обеспечение независимости, целостности и надежного правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС, и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений. Это важно для качества жизни украинских граждан, а также для делового и инвестиционного климата в Украине. Послы стран G7 подчеркивают необходимость отбора руководителей антикоррупционных учреждений через прозрачные, основанные на достижениях и политически нейтральные процедуры", - говорится в заявлении.

21 августа председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Он проработал в должности более 4 лет. В ноябре завершается 5-летний срок, на который назначали руководителя САП.

Комиссия по отбору нового руководителя состоит из 11 человек: 4 представителей Совета прокуроров и 7 делегированных Верховной Радой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"От прозрачного назначения руководителя САП зависит безвиз" - посол ЕС в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Блохин вывел Украину на Кубок мира

334 человека погибли в школе в Беслане

Националисты основали центр на юге Украины

Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов

Главный американский город возник благодаря англичанину

Сборная Украины сыграла главный матч в своей истории

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 32420
Победительница &quot;Холостяка&quot; обнажила аппетитные ягодицы
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
5
 Просмотров: 15714
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 14508
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 13987
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 7929
Политика
Поляков рассказал новые подробности нападения на него
Поляков рассказал новые подробности нападения на него Просмотров: 63
Рада провалила вопрос САП
Рада провалила вопрос САП Просмотров: 126
Кабмин хочет дать пожизненную стипендию отцу Зеленского
Кабмин хочет дать пожизненную стипендию отцу Зеленского Просмотров: 171
Что думают украинцы о "Большой стройке" Зеленского
Что думают украинцы о "Большой стройке" Зеленского Просмотров: 261
Правительство не давало денег на музыкальное попурри на Софийской площади. Банковая молчит
Правительство не давало денег на музыкальное попурри на Софийской площади. Банковая молчит Просмотров: 180
Больше всего комментируют
6
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
2
"Хуже, чем в Украине": Лукашенко пугает белорусов "резней"
Голосов: 17614
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua