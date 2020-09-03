"От прозрачного назначения руководителя САП зависит безвиз" - посол ЕС в Украине

Центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер, начиная от безвиза до макрофинансовой помощи, является борьба с коррупцией.

Эти принципы касаются и назначения нового руководителя САП, сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter.

"Борьба с коррупцией, основанная на сильных и независимых институтах, является центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер, от безвиза до макрофинансовой помощи. Эти принципы должны применяться и тогда, когда Верховная Рада выдвигает представителей для отбора нового руководителя САП", - написал Маасикас.

Таким образом посол ЕС в Украине прокомментировал совместное заявление послов стран "Большой семерки" о необходимости соблюдения прозрачной процедуры отбора руководителей антикоррупционных органов. В частности, совместное заявление дипломатов касается ситуации вокруг избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, подчеркнул Маасикас.

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Заявление 3 сентября обнародовали в Twitter на официальной странице G7AmbReformUA.

Автор: https://twitter.com/G7AmbReformUA Послы G7 опубликовали заявление о назначении в Украине нового руководителя САП

"Обеспечение независимости, целостности и надежного правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС, и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений. Это важно для качества жизни украинских граждан, а также для делового и инвестиционного климата в Украине. Послы стран G7 подчеркивают необходимость отбора руководителей антикоррупционных учреждений через прозрачные, основанные на достижениях и политически нейтральные процедуры", - говорится в заявлении.

21 августа председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Он проработал в должности более 4 лет. В ноябре завершается 5-летний срок, на который назначали руководителя САП. Комиссия по отбору нового руководителя состоит из 11 человек: 4 представителей Совета прокуроров и 7 делегированных Верховной Радой.