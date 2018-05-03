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четверг, 03 мая 2018 15:14

От масла до билетов в оперу: нардепы создали благотворительные фонды и "засевают" округа
20

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Лидер "радикалов" Олег Ляшко
Нардеп Сергей Шахов

80 народных депутатов имеют 94 благотворительных фонды.

Об этом сообщает движение "Чесно", ссылаясь на декларации за 2017 год.

В частности, 47 мажоритарщиков имеют 53 благотворительные организации и 33 списочники с 41 благотворительным фондом.

Больше всего благотворительных фондов в нардепа от БПП Василия Брензовича из Закарпатья, который возглавляет "Партію угорців України".

По 3 благотворительные фонды задекларировали нардепы-мажоритарщики с "Воля народу" Вячеслав Богуслаев и Сергей Шахов.

По два благотворительные фонды в 7 депутатов - Оксаны Билозир, Андрея Деркача, Леонида Козаченко, Олега Ляшко, Анатолия Матвиенко, Борислава Розенблатта и Александра Фельдмана.

В общем, 231 нардеп внес сведения о наличии 473 общественных организаций - через членство или статус в правлении.

"Если Вы видите или сами получили подарки от нардепов - высылайте нам в личные сообщения на страницу Facebook", - призывают в организации.

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Ранее президент Петр Порошенко обещал тюрьмы всем тем, кто подкупает избирателя.

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Дата
03
мая

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