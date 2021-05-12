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среда, 12 мая 2021 18:12

От имени Порошенко против Гордона готовят иск за клевету - адвокат Новиков

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От имени Порошенко против Гордона готовят иск за клевету - адвокат Новиков
Фото: eurosolidarity.org

Адвокаты пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко сообщили, что в ближайшее время будет подан первый иск за клевету против Дмитрия Гордона. Как отметил адвокат Илья Новиков во время брифинга в агентстве "Интерфакс-Украина", речь идет о заявлении Дмитрия Гордона 7 мая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"7 мая этого года в эфире ток-шоу "Свобода слова" известный журналист Дмитрий Гордон выпустил на свободу некоторые слова, которые должны иметь последствия. Именно он заявил и сделал это в форме утверждения, что пятый президент Украины Порошенко "вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии оставить Мариуполь", - объясняет адвокат.

"У Дмитрия Гордона есть давняя история его комментариев относительно политики пятого президента. Никто не оспаривает его право не любить Порошенко и говорить об этом. Однако речь идет о злоупотреблениях свободой слова", - говорит Новиков. Адвокат отметил, что клевета, даже если он сопровождается словами "я считаю", "это мое мнение", а дальше идет не мнение, а утверждение, не пользуется иммунитетом.

"Мы анонсируем, что в ближайшее время, в ближайшие дни, как только будут выполнены все необходимые формальности, будет представлен первый такого рода иск от имени Петра Порошенко к Гордону с требованием признать недостоверным распространение этого утверждения", - отметил адвокат.

"У Дмитрия Гордона будет возможность высказаться по этому поводу. Если он считает, что это все же мнение, а не утверждение, он может об этом сказать - что он не знает об этом достоверно, а он так думает. У него будет возможность сообщить, какие у него есть доказательства, если они есть. Я думаю, что их нет", - отметил Новиков.

"Так или иначе будет возможность дать объяснение не в формате ток-шоу, которое мало к чему обязывает, а в формате формализованной судебной процедуры. К этому давно шло, и очевидно этот момент настал. Мы выбрали такой способ сообщить об этом публично, потому что Гордон является публичным лицом. А вопрос о свободе слова - это важный вопрос. И злоупотребление свободой слова - это его составная часть. И об этом нужно говорить вслух", - подчеркнул он.

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Дата
12
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