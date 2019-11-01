От друга Коломойского до Балоги: 9 нардепов готовы взять Дубневича на поруки

Дубневича подозревают в завладении 93 млн грн государственных денег. Фото: УНІАН

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении 93 млн грн при закупках Укрзализныци.

Адвокат заявил, что за Дубневича готовы поручиться его коллеги из Верховной Рады, пишет "Українська правда".

На поруки Ярослава Дубневича "под письменное обязательство" готовы взять народные депутаты - друг бизнесмена Игоря Коломойского Игорь Палица, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе, Сергей Минько и Игорь Колихаев.

Часть из них присутствуют на заседании суда.

Все поручители - из парламентской группы "За будущее", в которую входит Дубневич.

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31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича. "За" арест голосовали фракции "Слуга народа" и "Голос".