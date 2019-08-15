Освобождение политзаключенных: у Зеленского просят о специальном человеке

Более 50 церквей и религиозных организаций просят Владимира Зеленского назначить уполномоченного по гуманитарным вопросам.

Он должен работать над освобождением украинцев, которых незаконно посадили на территории России, территориях оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

Резолюцию с призывом опубликовали на платформе "Круглый стол касательно религиозной свободы слова в Украине".

Кроме создания должности уполномоченного, церкви и организации просят создать Координационный Совет при президенте по вопросам защиты и освобождения заложников, назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу, требовать от России беспрепятственного доступа международных организаций в Крым и на Донбасс и ввести постоянный мониторинг судебных процессов над жертвами политических преследований в Российской Федерации и Крыма.

Среди подписантов резолюции Православная церковь Украины, Украинская Греко-Католическая Церковь, Духовное управление мусульман "Умма" и другие.

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Военная агрессия России против Украины продолжается 6-й год.

4060 украинских военных и добровольцев погибли на войне с 2014-го. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавшими без вести считают 410 человек.

12800 мирных жителей на Донбассе погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.