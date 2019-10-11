"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского

Когда сказано миллион слов, на самом деле не сказано ни одного, говорит Алексей Ковжун. Фото: president.gov.ua

Предложенный командой президента Владимира Зеленского пресс-марафон более 14 часов на самом деле не удобный для общества. Потому что не дает диалога.

Об этом Gazeta.ua сказал политический обозреватель Алексей Ковжун.

"Зеленский хотел показать открытость, снизить противостояние между Офисом президента и прессой. Сделать из этого шоу-прикол. Продемонстрировать, что он вынослив, чудо, а не президент. Мол, я смог - я крутой.

Острые вопросы хотели потопить в шквале других. Некоторые вопросы и ответы на них принесли минутку счастья конкретном СМИ или журналисту, но до широкой публики они не зашли.

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Марафон не повлияет не рейтинг Зеленского. Те, кто голосовали за него, так и останутся поклонниками. А те, кого беспокоит ситуация, непонятные шаги новой власти, так и остаются встревоженными.

Президент производил впечатление искреннего человека, с быстрым умом и невероятной уверенностью в себе - успешно провел избирательную кампанию. Но, к сожалению, его окружение понимается в политических процессах на уровне "прокачанного" столичного таксиста. Это тревожит. Однако есть надежда, что они таки выучатся. Ошибкой для команды Зеленского было считать, что на Майдан вышли не встревоженные граждане, с которыми надо разговаривать, а политический проект прошлой власти.

Может Зеленский, его сторонники считают, что он отстоял свое мнение в беседе с журналистами. У меня такого ощущения нет.

Предложенный формат обществу не удобен. Потому что не дает диалога. Когда сказано миллион слов, на самом деле не сказано ни одного.

С другой стороны марафон показал, что мы не Россия. Не было журналистов, которые спрашивали президента "Скажите, как вам удается быть таким ох*енным?". За что большое спасибо украинскому журналистскому сообществу", - говорит Алексей Ковжун.

10 октября президент Владимир Зеленский провел первую пресс-конференцию с тех пор, как украинцы избрали его на выборах. В виде марафона она побила мировой рекорд.