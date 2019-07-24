Остался 1%. Последние данные ЦИК

Остался 1% необработанных бюллетеней. Фото: скриншот

Центральная избирательная комиссия обработала 98,54% протоколов в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

В 24:00 24 июля подсчитали уже 98,95% голосов, сообщает Центризбирком.

Больше всего голосов получает партия "Слуга народа" - 43,14%.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,02%;

ВО "Батькивщина" - 8,18%;

"Европейская солидарность" - 8,12%;

"Голос" - 5,84%

ЦИК должна установить результаты выборов в Верховную Раду не позднее, чем на 15 день со дня голосования - до 5 августа 2019 года включительно.

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В Закарпатской области на одном из избирательных участков результаты голосования по мажоритарному округу признан недействительным.