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Основными целями России могут быть Офис президента, Верховная Рада и Майдан Незалежности - The Guardian

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Основными целями России могут быть Офис президента, Верховная Рада и Майдан Незалежности - The Guardian
Британские аналитики заявляют, что украинских военным в случае российской агрессии было бы нелегко победить. Фото: Reuters

При полномасштабном вторжении России в Украину основными ее целями могут быть Офис президента, Верховная Рада, министерства, СМИ и Майдан Незалежности.

Об этом сообщило The Guardian в статье "Анализ: что произойдет, если Россия вторгнется?"

В ней говорится, что основной целью вторжения стала бы капитуляция украинской власти.

"Основной целью была бы скорая капитуляция украинского правительства в Киеве и "нейтрализация" его избранных лидеров. Основными объектами будут Офис президента, парламент, министерства, СМИ и Майдан Незалежности – символическое место украинских продемократических революций", - говорится в статье.

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Аналитики отмечают, что у России есть значительное преимущество в военных силах и она может атаковать Украину одновременно на нескольких фронтах.

"Используя свое преимущество в сухопутных, морских и воздушных силах, ожидается, что Россия будет атаковать одновременно на нескольких фронтах, с северо-востока, Донбасса и Крыма. Сухопутные войска в Беларуси, при поддержке авиаударов, возглавят молниеносное движение на юг, чтобы захватить столицу, Киев", - отмечает издание.

Кроме того, они сообщают, что Россия может выбрать более ограниченное наступление, чтобы захватить дополнительные территории на востоке Украины и Донбассе. А также предпринять попытки захвата портов Мариуполя на Азовском море и Одессы на Черном море и создать "сухопутный мост" в Крым.

В то же время в статье отмечается, что украинские вооруженные силы нелегко победить и Россия потерпит большие потери в случае наступления.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия планирует напасть на Украину, в частности, на Киев. Нападение может произойти в ближайшие недели. Об этом Байден сказал в обращении по поводу ситуации в Украине 19 февраля.

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