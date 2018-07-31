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вторник, 31 июля 2018 13:59

Осенью встретимся на баррикадах

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Стервятники кружат над страной - выискивают свою любимую падаль. Нас выискивают. Потому что считают нас падалью.

Нас можно собрать на Майдане и начать отстреливать. А потом - пройтись брандспойтом, спилить все деревья и перекрасить все фонари: прибраться на месте преступления. Можно изменить двух генпрокуроров, назначить третьего - балагура-невежду - и окончательно похоронить дело о массовом убийстве.

Можно сдать врагу Крым, притвориться шлангом и рассказывать стране, что самое важное в условиях агрессии - не поддаваться на провокации. Покинуть на произвол в Крыму сотни тысяч граждан, оставив самых мужественным из них, Олегу Сенцову и Владимиру Балуху, единственную возможность для достойного поступка - умирать во вражеской тюрьме.

А когда запылала война - потому что идея "не поддаваться на провокации", как ни странно, окажется еще более тупой, чем их рожи, - собрать добровольцев и отправить их в два котла. А потом сказать: мы гордимся вашим подвигом!

Поглядываем на 2019 год - год выборов - и надеемся на лучшее. А почему мы считаем, что 2019-й станет годом перемен?

Можно договориться с врагом и оставить лучших воинов в Донецком аэропорту и наблюдать, как их убивают. А потом сказать: мы гордимся вашим подвигом!

Можно договориться с коллаборантом Ахметовым и профессиональным предателем Медведчуком - и гнать с оккупированных территорий уголь, назвав эту схему очень по-европейски: "Роттердам +". Поднять тарифы, собрать деньги, поделиться ими с оккупантами. Уголь превращается в деньги, деньги - в российское оружие, оружие - в погибших и искалеченных украинцев. И все это называется "мирное урегулирование конфликта на Донбассе".

Автор: Владимир Казаневский
  "Выборы 2019 года - это новый виток манипуляции. Ничего хорошего они стране не принесут. Потому что ни один кандидат, который способен сломать существующую политическую систему, не победит", - считает политолог Валентин Бушанский
"Выборы 2019 года - это новый виток манипуляции. Ничего хорошего они стране не принесут. Потому что ни один кандидат, который способен сломать существующую политическую систему, не победит", - считает политолог Валентин Бушанский

А теперь мы поглядываем на 2019 год - год выборов - и надеемся на лучшее. А почему, собственно, мы считаем, что 2019-й станет годом перемен? Почему думаем, что на выборах сумеем поддержать кандидата, который задушит спрута коррупции, создаст положительный инвестиционный климат, усилит армию и и станет гарантом нашей безопасности? Откуда такие надежды? Какие наши предыдущие поступки дают нам основания считать, что мы способны противостоять манипуляциям и организованно, в масштабах всей страны, поддержим кандидата, который будет отражать интересы народа, а не олигархической клики?

В надежде на Мессию есть больше прагматизма, чем в наших надеждах на 2019 год

Наши надежды базируются на разочаровании, бессилии и апатии. Мы, как евреи в вавилонском плену. Наше настоящее - рабство, наше будущее - рабство. Слава Иерусалима осталась в прошлом. Единственная надежда - Мессия. Вот придет Мессия, освободит всех страждущих, накажет всех врагов и снова засияет слава Иерусалима.

Знаете в чем хохма? В надежде на Мессию есть больше прагматизма, чем в наших надеждах на 2019 год.

Оглянемся на не такое уж и далекое прошлое.

17 октября 2017-го: манифестация под Верховной Радой. Требования: 1) немедленное создание антикоррупционных органов, 2) отмена депутатской неприкосновенности, 3) принятие закона об импичменте, 4) принятие нового избирательного законодательства.

Организаторы - Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Михаил Саакашвили, Виктор Чумак и другие. Особенность акции была в том, что острие ее направлялось не "против", а "за": за радикальную реформу политической системы - прежде всего, институтов, которые и определяют процесс формирования власти, в частности доступ к власти.

Вам не нравился Лещенко, Найем, Саакашвили? Да, наверное. Но суть в том, что вы поставили свои персональные антипатии выше интересов страны

И какие результаты акции? Пришла горсть людей. Вы все, кто сейчас кричит об изменении политической системы, где вы были 17 октября? Вам не нравился Лещенко, Найем, Саакашвили? Да, наверное. Но суть в том, что вы поставили свои персональные антипатии выше интересов страны! Вы поставили свое нежелание понимать политические процессы выше будущего и своего личного, и страны в целом!

Тогда телеканалы захлебнулись ненавистью: программа акции очень сложная! Никто не понимает, а за что, собственно, выходить на площадь! А почему организаторы не поднимают социальные вопросы? И вообще, все это - проделки Коломойского.

Телеканалы потопили акцию. А она была революционной по своей сути. Потому что впервые в повестку дня были введены сложные вопросы организации политической системы. Но общество повелось на ложь и заигрывание с невежеством.

А теперь зададим простой вопрос: если бы тогда, 17 октября были реализованы все требования улицы - отменена депутатская неприкосновенность, закон об импичменте и новая избирательная система, которая обеспечивала привязку депутата к округу и процедуру его отзыва, - какой сейчас была бы ситуация в стране?

Совершенно очевидно, что мы не видели бы всей этой дерзости чиновников и нардепов, которая идет от осознания безнаказанности. Вполне понятно, что все они сейчас ходили бы по струнке, понимая, что с обществом нужно разговаривать вежливо и на вы.

Но акция провалилась. Потому что в Киеве не нашлось 50 000 человек, которые поняли бы ее суть, и нашли бы в себе силы оторвать свой зад от дивана.

Надо было требовать не закона об импичменте, а немедленного импичмента

18 февраля и 18 марта: акции на Михайловской площади и Майдане. Саакашвили уже не было в Украине. Акции проводились в основном силами его политической партии. 18 февраля на Михайловской собралось около 30 тыс., 18 марта - уже только пять. Протестное движение пошло на спад. Саакашвили самостоятельно, вынужденно находясь за границей, не смог раскачать ситуацию.

Так, в организации акций был принципиальный глюк - нельзя собираться на Майдане только для того, чтобы собираться. И требование принятия закона об импичменте уже в то время устарело. Надо было требовать не закона об импичменте, а немедленного импичмента, основываясь на прямых нормах Конституции. Однако, прошлого уже не изменить. Простой вопрос: а где вы все были, вы все, те 83,7% граждан Украины, которые считают, что страна движется в неправильном направлении? Почему вы не вышли на и не сказали свое слово? Да, конечно, я и забыл: кому-то не нравится Саакашвили, кому-то Чумак, а еще кому-то Сакварелидзе. А в дерьме жить вам нравится?

"Скоро кончится лето", пел Виктор Цой. С сентября начнется новый политический сезон. А еще начнется сезон политических манипуляций.

Юлия Тимошенко уже репетирует фразу "Украина моя, мы же твои дети". Бойко и Рабинович - "Нам нужен мир любой ценой". Порошенко будет рассказывать о российской угрозе и о том, что его пафос ничего-неделания - это апофеоз политической мудрости. А телевизионные каналы будут убеждать, что нас обманывают наши органы чувств, а на самом деле мы живем лучше, чем нам кажется.

Дно, на которое опустилась Украина, соизмеримое с провалом 1990-х годов: те же нищета и тот же разгул бандитизма

Нас снова загонят в тот же лабиринт, где мы знаем каждый уголок: справа - угроза правого радикализма и ксенофобии; слева - популизм и шариковщина "взять всё и поделить"; шаг назад - российский милитаризм и полномасштабная война; шаг вперед - коварные планы сионистов и их марионеток. Все, что остается, - провалиться на месте. Но и это проблематично, потому что дно, на которое уже опустилась Украины, соизмеримое с провалом 1990-х годов: те же нищета и тот же разгул бандитизма.

В те 1990-е у нас был Чорновил, которому не верили, которого клеветали, и о котором впоследствии очень жалели. Сейчас демократические силы Украины не имеют очевидного лидера. Предлагаю и дальше, согласно национальной традиции, хулить каждого, кто пытается вытащить нас из трясины коррупции и манипулятивной политической системы. А кто первый из них умрет, того объявим мучеником и национальным героем. Мы же любим пантеон. Мы же тащимся от мрачной готики крестов, могил и заупокойных панихид. Все будет очень патриотично и в соответствии с национальными традициями.

Объективно оценивая ситуацию, скажу следующее: выборы 2019 - это новый виток манипуляции. Ничего хорошего они стране не принесут. Потому что ни один кандидат, который способен сломать существующую политическую систему, на этих выборах не победит. Юлия Тимошенко и Юрий Бойко - это такая же катастрофа, как и Петр Порошенко.

Тимошенко и Бойко - это такая же катастрофа, как и Порошенко. Есть надежда на Гриценко

Есть надежда на Анатолия Гриценко. Его рейтинг базируется на четкой и понятной позиции, выраженной со дня российской агрессии. Однако, будет ли Гриценко и в дальнейшем иметь возможность обращаться к широкой аудитории? Есть сомнения. А вспоминая прошлые выборы, в которых он участвовал, есть сомнения и относительно организационного потенциала его политической силы. Вопросом является и то, смогут ли демократические силы выдвинуть единого кандидата.

Разговаривать о главных программных требованиях кандидата от демократических сил - Анатолия Гриценко или другого лица - сейчас не время. Потому что если кто-то думает, что Юлии Тимошенко, Юрию Бойко или Петру Порошенко политологи напишут плохие программы, то зря. На бумаге все будет сиять, каждое слово будет вдохновлять и вселять веру в будущее Украины. Другое дело, что никто из них выполнять свои программы не собирается. Их задача-максимум: хапнуть власть и продолжить утилизацию Украины. А это то, что они способны успешно реализовать.

Суть заключается в том, что следующие выборы - это противоборство кандидата, который должен сломать олигархическую машину, и, собственно, олигархической машины. А в борьбе человека и машины всегда побеждает машина.

И я с горечью вспоминаю 17 октября и 18 февраля. Потому что единственная опора кандидата от демократических сил - это народ. Только наша коллективная способность мыслить исторически и видеть основные силовые линии политической системы, только наша готовность противостоять системе, которая формировалась и отшлифовывалась все годы независимости, является предпосылкой победы. Но прошлый год политического противостояния показал полное преимущество политической системы и беспомощность общества.

Мы идем к противостоянию, которое неизбежно выльется в массовые уличные акции. Мы идем к новому Майдану. Потому что только новый Майдан является надеждой.

Надо следить за каждым движением политической машины. Уже с сентября надо начинать протесты против каждого нарушения гражданских прав, против каждого акта административного произвола, против каждого проявления коррупции, против любого намека на неравенство в предвыборной кампании. Уже с сентября нужно формировать общественный контроль за доступом кандидатов к СМИ и протестовать - выходить на улицу - против засилья кремлевской пропаганды и олигархических манипуляций. В марте протестовать будет поздно. Борьбу надо начинать уже с сентября, а подготовку к ней - уже сейчас.

В марте протестовать будет поздно. Борьбу надо начинать уже с сентября, а подготовку к ней - уже сейчас

И кстати, о Мессии. Он уже приходил, но люди поступили с ним не лучшим образом. Поэтому вся надежда только на нас самих. Поэтому, осенью встретимся на баррикадах.

Автор: Валентин БУШАНСКИЙ
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