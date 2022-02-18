Оружие, роботы и радары: Нидерланды согласовали военную помощь Украине

Украина получит 30 металлоискателей, два радара наблюдения на поле боя и два робота для обнаружения морских мин. Фото: pixabay.com

Нидерланды предоставят Украине снайперские винтовки, боеприпасы, радары, боевые каски, противоосколочные жилеты, а также детекторы для обнаружения наземных и морских мин.

Такое решение правительство страны приняло в пятницу, 18 февраля, сообщает NOS.

"В частности Украина получит 100 снайперских винтовок и 30 тыс. боеприпасов, пять радаров для обнаружения вооружений, 30 металлоискателей, два радара наблюдения на поле боя и два робота для обнаружения морских мин. Минобороны Нидерландов также предоставит Киеву 3 тыс. касок и 2 тыс. защитных жилетов. Вся военная продукция соответствует правилам Евросоюза по экспорту вооружений", - говорится в сообщении.

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Таким образом Нидерланды отреагировали на просьбу Украины о военной поддержке. Предоставление других вооружений и систем также обсуждалось, но возможность их предоставления ограничена экспортными правилами ЕС.

"Помощь необходима для самообороны. Надеемся, потребности для ее применения не возникнет. Если украинские военнослужащие будут нуждаться в инструкторах или обучении обращения с голландской техникой, Нидерланды предоставят их за пределами Украины", - заявила министр обороны Кайса Оллонгрен.

11 февраля в Украину прибыл очередной самолет с военной помощью от США. Судно доставило в Украину 90 тонн американских боеприпасов. Первая партия американской помощи с вооружением прилетела в Украину 22 января. США передали 200 тысяч фунтов летального оружия. Армия Украины стала сильнее, чем была в 2014 году. Однако самостоятельно остановить страну-агрессора Россию в случае ее полномасштабного нападения не сможет. Причина – нехватка вооружения и финансирования.