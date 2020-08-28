ОПЗЖ запустили "гречку": бисквиты с шампанским

В Донецкой области в городе Святогорске раздавали пакеты со сладостями, бутылкой шампанского и открыткой с изображением потенциального кандидата в мэры от ОПЗЖ. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".
Пакеты раздавали от Владимира Бандуры. На листовке было на русском написано "С праздником".
О факте раздачи продуктовых наборов сообщили полицию. Выехала оперативная группа и внесла случай в операционные сведения.
Наблюдатель "Опоры" обратился к Бандуре. По телефону он заявил: "Я решил поздравить жителей города с праздником, с Днем Независимости, от себя лично - как от предпринимателя, от жителя города Святогорск".
Накануне представитель ОПЗЖ организовал праздник для детей.
Избирательный процесс официально стартует 5 сентября. Но еще до этого времени потенциальные кандидаты и партии, пользуясь моментом, применяют схемы непрямого подкупа избирателей, - раздают пакеты, организовывают праздники. Согласно действующему законодательству, их нельзя за такие действия привлечь к ответственности, говорят в "Опора".
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На Харьковщине прошел концерт с пиаром представителя партии "Слуга народа". Во время концерта проводили лотерею, где разыгрывали свиней, кроликов, телефоны и телевизор.
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