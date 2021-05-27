ОПЗЖ назвала своего кандидата в президенты - это не Медведчук

Бойко станет нашим кандидатом в президенты от ОПЗЖ. Фото: facebook.com/official.yuriy.boyko

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала нардепа Юрия Бойко своим кандидатом в президенты и первым номером на следующих выборах Рады.

Санкции и уголовные дела в отношении представителей политсилы нивелировали все неурядицы между ее руководством, заявил нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, передает "РБК-Украина".

"Уже сегодня могу сказать, что и на президентских, и на парламентских выборах мы будем едины. Наш лидер - Бойко. Он станет нашим кандидатом в президенты и поведет партию первым номером на очередных или внеочередных парламентских выборах", - сказал Шуфрич.

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11 мая 2021-го генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил кума Путина под круглосуточный домашний арест. Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения. Киевский апелляционный суд 21 мая оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 9 июля.