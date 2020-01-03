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пятница, 03 января 2020 10:57

Опять "прорвало": Труба пообещал Щербине помочь с ГБР

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Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба обещал экс-начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорю Щербине помочь решить вопрос с прохождением конкурса на следователя ГБР для "своих" людей.

Это следует из записи разговора двух людей с голосами, как у Трубы и Щербины, опубликованной в Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

1 июля 2019 года между Трубой и Щербиной якобы состоялся такой разговор:

Щербина: Первый вопрос, главное, конкурсы же начались. Можешь мне сделает сейчас ответы на вопросы? Очень ограниченное количество. Двум-трем.

Труба Что началось?

Щербина: Конкурсы на следователей.

Труба: Они уже давно начались.

Щербина: Ну, у меня там некоторые люди на 5–6 число есть. У меня есть, бл # дь, три человека. Ты всех знаешь. Ты лично обещал Анатолию Николаевичу Ильину, второй – это племянник Горбатюка и третий – это сын эсбеушника. Вот меня три человека интересуют.

Труба: Угу.

Щербина: И мне надо быстрее эти ответы.

Труба: Так завтра или сегодня?

Щербина: Там на 5 число экзамен.

Труба: Так пойди флешку сейчас возьми, и сразу организуем.

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Высший антикоррупционный суд взял Щербину под стражу, назначив залог в размере 2 130 000 грн. САП просила избрать для Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 600 000 грн. 9 декабря 2019 залог за Щербину внесли – и он вышел из СИЗО.

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03
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