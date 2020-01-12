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воскресенье, 12 января 2020 21:36

Опять без Украины: Макрон и Путин обсудили ситуацию на Донбассе

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Опять без Украины: Макрон и Путин обсудили ситуацию на Донбассе
Путин и Макрон обсудили Украину. Фото: РБК

Президент РФ Владимир Путин по телефону переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в Украине и обострение на Ближнем Востоке.

Путин в очередной раз назвал войну в Донбассе "внутриукраинским конфликтом", в очередной раз не признавая, что именно Россия напала на Украине и всячески поддерживает боевиков, информирует ТСН.

"Подробно рассмотрена ливийская проблематика. В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, отмечена важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного от 12 января режима прекращения огня. Подтверждена готовность содействовать политико-дипломатического урегулирования кризиса. Высказано намерение всячески содействовать успешному проведению запланированной в Берлине международной конференции по Ливии", - сообщила пресс служба Кремля.

Также Путин и Макрон обсудили ситуацию в Иране.

"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Общего всеобъемлющего плана действий", - говорится в сообщении.

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Напомним, 11 января Путин говорил об Украине вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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