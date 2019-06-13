"Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала от Зеленского отказаться от коррупционной схемы "ДюЗЕльдорф+"

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" говорят, что "заключение договора о прямых поставках газа из РФ и снижение цены для украинских граждан - первоочередная задача власти"

Новая власть не собирается снижать тарифы на жилищно-коммунальные услуги и бороться с коррупцией при поставках газа в Украину. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

"Представитель президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус сделал ряд заявлений, демонстрирующих полное нежелание новой власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским принимать меры для снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и в первую очередь снижения стоимости газа для населения. Это противоречит ожиданиям украинцев. Опрос, проведенный КМИС 9–14 апреля 2019 года, свидетельствует: для 39,1% украинцев наиболее ожидаемый и самый главный шаг президента Зеленского уже в первые 100 дней его правления — это снижение коммунальных тарифов", — говорится в заявлении.

В партии отметили, что откровенной пощечиной украинскому народу от новой власти стали слова Андрея Геруса: "Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал".

"Теперь каждому очевидно, что новая власть не собирается снижать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а значит, бороться с коррупцией при поставках газа в Украину. И готова схему "Дюссельдорф+", использовавшуюся преступной властью Порошенко, заменить на другую — "ДюЗЕльдорф+" — и использовать уже в своих интересах", — отметили в "Оппозиционной платформе — За жизнь". В пользу этого, в частности, говорят заявления Андрея Геруса, который предложил председателю Политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку и сооснователю партии Юрию Бойко организовать компанию, купить газ у "Газпрома", транспортировать его в Украину.

"Очевидно, что новая власть может работать только по "схемам", зарабатывая для "себя, любимых", а не действуя в интересах людей. "Оппозиционная платформа — За жизнь" подчеркивает, что переговоры в Санкт-Петербурге о снижении цены на газ для населения проводились в интересах граждан Украины, а не ради коррупционных схем, вчера — имени Порошенко, а сегодня — Зеленского", — говорится в заявлении.

В партии добавили, что, в отличие от команды Зеленского, не рассматривают организацию бесперебойных поставок газа в Украину как источник получения прибыли. "Мы подчеркиваем, что заключение договора о прямых поставках газа с РФ и снижение цены для украинских граждан — первоочередная задача власти", — заключили в "Оппозиционной платформе — За жизнь".