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"Оппоблок" уже поделился с Порошенко? - вице-спикер сделала жесткое заявление в сторону президента

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&quot;Оппоблок&quot; уже поделился с Порошенко? - вице-спикер сделала жесткое заявление в сторону президента
Президент Петр Порошенко дает указания валить голосования по бывшим "регионалам", говорит вице-спикер Оксана Сыроид. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Президент Петр Порошенко приказал не голосовать за снятие неприкосновенности с "оппоблоковцев" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом заявила вице-спикер Оксана Сыроид журналистам.

"В то время, когда выносится вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с двух народных депутатов, которые представляют оппозиционный к государству блок, не хватает голосов у фракций коалиции - "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". Видно, что люди получили приказ. Задача была - не голосовать. Приказ отдал президент.

И когда генеральный прокурор приходит и рассказывает, что оказывается народный депутат привлекается к ответственности за то что разворовал оборонное предприятие, а президент не дает голосов своей фракции. У меня возникает вопрос: а что, этот депутат уже поделился с президентом, отдал долю того, что украл?", - сказала она.

Провальное голосование Сыроид назвала "издевательством над парламентом".

"Кто сегодня наказан? Назовите мне хоть одного депутата, с которого сняли неприкосновенность и кто привлечен судом к ответственности. Они себя прекрасно чувствуют.

Делается шоу для отвода глаз. За четыре года к ответственности не привлечены люди, которые организовывали преступления против Майдана. Они также здесь в зале сидят. Которые открывали ворота Путину и обеспечили начало войны. Они в этом зале. Которые на этой войне обогащались. А людям дают мыльные оперы.

Нынешний генпрокурор, когда он собирался на эту должность, он пафосно рассказывал, что в политике пробыл и очень хочет быстренько всех посадить. Он и его семья прекрасно себя чувствуют, они находятся в изобилии, хорошо обеспечены. Но успеха в работе Луценко нет и не будет. Поскольку он не является самостоятельным и его задача не является привлечь преступников к ответственности. А президент его покрывает", - заявила вице-спикер.

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16 октября Верховная Рада отклонила представление генпрокурора о снятии неприкосновенности с нардепов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Колесникова подозревают в злоупотреблении служебным положением в должности председателя Агентства госимущества. По данным следователей, он способствовал отчуждению помещений государственного оборонного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности" в Днепре площадью 7 тыс. "квадратов".

Вилкула - что 2011-го в должности председателя Днепропетровской ОГА незаконно перевел земли коллективной собственности под разработку карьера и частной фирме "АРТ ЛЕНД". Такие действия стоили государству более 5 млн грн и уничтожение части земель сельскохозяйственного назначения.

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16
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