Опасаются планов РФ: главы МИД стран Балтии собрались в Украину

Латвия, Литва, Эстония отправит своих глав МИД в Украину. Фото: pixabay.com

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии планируют посетить Украину в связи с опасениям из-за угрозы нового вторжения России.

Об этом заявил глава министра иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет Delfi.

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"Предварительно мы договорились с нашими коллегами из стран Балтии, и пока подтверждается наш возможный визит в ближайшее время", - сказал Ландсбергис.

По его словам, присоединение к такому визиту других министров стран Евросоюза и НАТО стало бы "сильным сигналом", а такой "политический щит" позволил бы выиграть время и отсрочить нападение России, если оно планируется.

В Украину на этой неделе с официальными визитами приедут министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо и глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Также спикер Сейма Польши Томаш Гродский. 14 февраля в Киев с рабочим визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Встретился с президентом Владимиром Зеленским. Планируется, что днем ​​позже Шольц проведет переговоры в России.