ОП попросит Кличко отчитаться за 6 млрд на медицину и провальную эпидситуацию - политолог

Ермак собирается потребовать от Кличко компенсацию потерь для заведений культуры

В Офисе президента хотят выяснить причины неудач столичной власти под руководством мэра Виталия Кличко по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, Кличко не контролирует эпидемиологическую ситуацию в Киеве. При этом мэр перекладывает ответственность за введение трехнедельного локдауна в столице на Кабинет министров.

"Мне известно, что Зеленский поручил Ермаку (главе Офиса Президента. - Gazeta.ua) разобраться с проблемой локдауна от Кличко, а Ермак в свою очередь задался логичными вопросами - почему в Киеве произошел срыв вакцинации? Почему опорные больницы столицы находятся в плачевном состоянии и не имеют должного обеспечения на 2-й год пандемии?! Глава ОП поручил разобраться в этих вопросах", - написал Сазонов.

Кроме того, Ермак собирается потребовать от Кличко компенсацию потерь для заведений культуры, которые больше всех пострадают от карантина, отметил эксперт.

"А еще за сваливание ответственности за эпидемиологический провал на центральную власть Кличко "попросят" отчитаться о целевом использовании медицинского бюджета в Киеве, который составляет 5,8 миллиарда гривен - сравните со 100 миллионов на те же цели в Житомире. Если Кличко продолжит гнуть свое, в скором времени с него спросят еще и за аварийное состояние инфраструктуры, провал строительства метро, коррупцию и остальные провалы, которые известны всем киевлянам", - объяснил политолог.