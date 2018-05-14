Онищенко, пытаясь обвинить Ляшко, доказал его непричастность к коррупционным схемам - эксперт

Доказали непричастность Ляшко к коррупционным схемам. Фото: "Информатор"

Олег Ляшко оказался едва ли не единственным политиком, обвинения в адрес которого на самом деле идут ему на пользу. Об этом в интервью журналистам заявил политический эксперт Владимир Цыбулько.

Напомним, олигарх и украинский нардеп-беглец Александр Онищенко презентовал в Украине свою новую книгу о коррупции президента Петра Порошенко. Книга называется "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе" и содержит серию историй о коррупции в окружении Петра Порошенко.

"Истории основаны на аудио записях, якобы сделанных самим Онищенко. А вот глава, посвященная Олегу Ляшко, основана лишь на словах Онищенко. Он обвиняет лидера "радикалов" в том, что тот вымогал у него деньги за выход из фракции нардепа Сергея Мельничука. А также утверждает, что Ляшко работает на Порошенко.

Интересно, что доказательств этого, даже сомнительных, Онищенко не приводит. А его комментарии, когда речь заходит о Ляшко, больше походят на личное оскорбление", - заметил Цыбулько.

В то же время, программа "Следствие.Инфо" опубликовала снимки СМС-переписки Онищенко с близким окружением Порошенко.

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"Захожу в битву с Ляшко. Буду мочить его. Может физически зацеплюсь", - пишет Онищенко. "Ляшко назвал меня и Кононенко что мы разваливаем фракцию", - добавляет он.

В переписке разговоры о деньгах, газе и "пакетах". Но Ляшко упоминается только дважды. Один раз Онищенко пишет, что попытается о чем-то договориться с радикалом, а потом использует в его адрес бранные слова.

"В контексте все это компрометирует только самого Онищенко. А не Ляшко, с которым новоиспеченный писатель не смог "договориться".

Кроме того, Ляшко - единственный политик, который разоблачал коррупцию Онищенко прямо с парламентской трибуны. И голосовал за снятие с него неприкосновенности. Таким образом, громкий разоблачительный материал превратился в сведение личных счетов с политиком, относительно которого Онищенко не удалось найти реальных доказательств причастности к коррупции", - считает эксперт.