"Они сидели и смеялись из этого всего" - политолог об "отставке" Богдана

Андрей Богдан - юрист по специальности - не может не знать правил оформления заявлений. Фото: Главком

Председатель Офиса президента Андрей Богдан сам запустил фейк о своей отставке, чтобы посмеяться.

Такое мнение высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"Похоже на подставу... Думаю, это просто игра. Они сидели и смеялись из этого всего. Представляю, как обрадовался Кличко, когда прочитал это. Не знаю, для чего он [Богдан] это делает. Кроме смеха, какие еще могут быть мотивы. Сама заявление - это смех", - сказал Давидюк.

Он не исключил, что отставка Богдана действительно возможна.

"Но скорее не отставка, а переход на нечто более ответственное, хотя и дальше от Зеленского. Может ли это быть переход на должность премьер-министра? Скорее всего, нет", - добавил эксперт.

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1 августа в СМИ появилось заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы отставке. Журналисты усомнились в достоверности такой информации, ведь документ не был оформлен по правилам. Позже появилось фото другого заявления Богдана с текстом "Я никуда не ухожу". Это же сказал и заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка.