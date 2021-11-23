"Он же его не бил" - в "Слуге народа" не будут наказывать Тищенко за нападение на Лероса

Тищенко вытолкал Лероса с трибуны.

Для наказания народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко за препятствование выступлению внефракционного Гео Лероса требовалось обращение в регламентный комитет.

Об этом сказал первый вице-спикер Александр Корниенко в интервью "Радіо Свобода".

В сентябре Тищенко вытолкал Лероса из-за парламентской трибуны и не дал ему завершить выступление.

По словам Корниенко, Тищенко "эмоционально отреагировал" на выступление Лероса, но "он же его не избивал".

Сам вице-спикер на вопрос, почему он не подал такое заявление, сказал, что не видел для этого оснований, хотя это "поведение, которого лучше избегать". В то же время заявил, что оппозиционные нардепы тоже позволяют себе некорректные высказывания.

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"Я помню как минимум пять оскорблений со стороны других оппозиционеров. И мы даже не пытались никого лишить, понимая, что это лишнее.

Происходящее вне трибуны в зале - это... ,Даже не буду комментировать некоторые вещи, что там оппозиция сзади говорит. Но они и в эфирах это говорят. Это политическая культура в обществе", - сказал Корниенко.

Первый вице-спикер сказал о практике парламентских приставов.

"Относительно Николая Николаевича - он ничего не сказал, просто действовал. Чтобы выходить на уровень запрета или ограничения действий депутатов, нужно дискутировать. Но дискуссия пока для Украины фантастическая - это дискуссия о так называемых парламентских приставах.

Это специальный правоохранительный орган, он есть во многих странах мира, который может применять санкции в отношении неприкосновенных депутатов. Они находятся в зале, и когда, например, какая-то драка, то приставы могут выводить депутата", - заявил Корниенко.

9 сентября Тищенко напал на Лероса. Это произошло после того, как второй с трибуны заявил о срыве спецоперации по "вагнеровцам". Нардеп Ярослав Юрчишин подал в Государственное бюро расследований и офис генпрокурора заявление о преступлении "слуги". Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял о временном отстранении Тищенко и Лероса от пленарных заседаний.