"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском

До избрания нардепом Ольга Василевская-Смаглюк работала на телеканале олигарха Игоря Коломойского.

Президент Владимир Зеленский "не знает и у него нет стратегии", как возвращать оккупированные Россией территории Украины.

Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала ATR.

"Он хочет мира любой ценой, хочет вернуть территории любой ценой. Но, к сожалению, он не знает и у него нет стратегии, о которой он может рассказать. Стратегия появляется в процессе игры", - сказала "слуга".

Также Василевская-Смаглюк заявила, что Зеленский "не обещал побороть всех олигархов, а ему приписывают эти обещания".

До избрания народным депутатом Ольга Василевская-Смаглюк работала корреспондентом на телеканале "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял о депутатах от "Слуги народа": "Если какой-то депутат в партии "Слуга народа" "зашкварился", я чувствую на себе эту вину. Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков".