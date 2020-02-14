"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском

Президент Владимир Зеленский "не знает и у него нет стратегии", как возвращать оккупированные Россией территории Украины.
Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала ATR.
"Он хочет мира любой ценой, хочет вернуть территории любой ценой. Но, к сожалению, он не знает и у него нет стратегии, о которой он может рассказать. Стратегия появляется в процессе игры", - сказала "слуга".
Также Василевская-Смаглюк заявила, что Зеленский "не обещал побороть всех олигархов, а ему приписывают эти обещания".
До избрания народным депутатом Ольга Василевская-Смаглюк работала корреспондентом на телеканале "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял о депутатах от "Слуги народа": "Если какой-то депутат в партии "Слуга народа" "зашкварился", я чувствую на себе эту вину. Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков".
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