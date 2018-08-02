Олигархическая Украина катится на дно - Тягнибок

"Вряд ли наши чиновники, оказавшись на министерских должностях в Израиле, посмели бы вытворять с государством то, что они сейчас делают с Украиной", - председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Фото: Clutch.ua.

Председатель политической партии "Свобода" Олег Тягнибок сравнил ниционалистическую власть Израиля с олигархической властью Украины.

"За последние годы Израиль стал одной из немногих стран в мире, которая ежегодно сокращает свой госдолг на 2-3 процента от ВВП. Теперь банки и фонды уговаривают Израиль занять деньги под жалкие проценты. Недавно Израиль занял 250 миллионов долларов под 0,05 процентов годовых у Китайского Народного Банка. При этом Израиль вообще не берет краткосрочные кредитов и не выпускает кратко- и средне- срочные облигации - по той же причине: чтобы не брать дорогих денег в долг ", - написал политик в Facebook. - "Правительство Гройсмана в то же время берет деньги в краткосрочных кредитах под грабительские 11-16 процентов годовых по еврооблигациям, а во внутренних краткосрочных кредитах процентная ставка иногда доходит до 22-27 процентов годовых".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Русский мир" имеет сломать зубы о украинском Приазовье "- Тягнибок

По словам Тягнибока, именно поэтому Израиль, где титульная нация у власти, движется вперед, а олигархическая Украина, катится на дно.

"Вряд ли наши чиновники, каким-то чудом оказавшись на министерских должностях в Израиле, посмели бы вытворять с государством то, что они сейчас делают с Украиной", - написал он.

Председатель политической партии "Свобода" Олег Тягнибок прокомментировал назначение Венгрией министра для Закарпатья. Он отреагировал на то, что в правительстве Венгрии создали должность министра, который будет отвечать за Закарпатскую область Украины и программу развития детских садов Карпатского бассейна.