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пятница, 18 июня 2021 09:20

Олигархами не рождаются, поэтому необходимо бороться с причинами, а не последствиями - Николаенко

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Олигархами не рождаются, поэтому необходимо бороться с причинами, а не последствиями - Николаенко
Народный депутат Андрей Николаенко был соавтором законопроекта "О честной политике и честной власти"

Деолигархизация в Украине должна побороть само явление олигархата и исключить появление новых его представителей, а не ограничиваться борьбой с конкретными фамилиями.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат от ВО "Батькивщина" Андрей Николаенко, комментируя законопроект "О честной политике и честной власти".

Документ разработали депутаты фракции "Батькивщина" в качестве альтернативы президентскому закону о деолигархизации.

"Этот законопроект является кардинально другим. Мы понимаем, что олигархами не рождаются, а становятся. В силу тех условий, которые государство позволяет и создает для крупного бизнеса. Мы предлагаем бороться не с фамилиями, а с этой бедой как явлением", - сказал Андрей Николаенко.

По его мнению, в вопросе очистки страны от олигархов необходима конкуренция идей - для разработки действительно эффективных решений: "Все точки зрения должны быть представлены и услышаны, поскольку каждый из нас представляет своего избирателя. И это справедливо, когда в такой важной и судьбоносной для страны тематике будет как можно больше предложений и наработок. Надеюсь, монобольшинство не будет вести себя, как обезьяна, которая никого не слышит и ничего не видит".

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Соавтор законопроекта Николаенко выступил против "ручных карательных органов, которые по прихоти той или иной политической силы будут определять, кто является правильным бизнесменом, а кто олигархом".

"Поэтому мы считаем, что как встречи, так и реестры должны контролировать и вести независимые органы. Это предусмотрено в нашем законопроекте", - сообщил нардеп.

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Среди прочего законопроект "О честной политике и честной власти" предусматривает внесение изменений в избирательное законодательство в части ограничения расходов на предвыборную агитацию, чтобы у партий и кандидатов не было "соблазна заглядывать в карманы олигархам". Документ предлагает вернуть открытый конкурсный отбор председателя Антимонопольного комитета - орган должен быть независимым от воли президента, как это и предусмотрено Конституцией. Кроме того, разработанные изменения в закон "О телевидении и радиовещании" относительно обеспечения паритетности доступа политических сил к СМИ. Проект также содержит предохранители злоупотребления монопольным положением на экономических рынках.

2 июня президент внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. Для проведения деолигархизации, кроме основного закона необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов. В видеообращении после заседания СНБО Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов могут вынести на всеукраинский референдум.

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