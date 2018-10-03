Охранник Януковича хочет дать показания про подозреваемого в отравлении Скрипалей

Охранник Януковича просит, чтобы его допросили. Фото: Сегодня

Бывший глава службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича - Константин Кобзарь - просит Оболонский райсуд Киева снова допросить его. На этот раз Кобзарь хочет быть допрошенным о роли русского Анатолия Чепиги (Боширова) в бегстве Януковича в Россию.

"Кобзарь просит Оболонский райсуд обеспечить его дополнительный допрос по распространенной в СМИ информации о судьбе гражданина РФ Боширова в охране и сопровождении Виктора Януковича в АР Крым в феврале 2014 года", - говорится в сообщении адвоката Виктора Януковича - Виталия Сердюка.

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Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании The Insider и Bellingcat, отметил, что Чепига-Боширов в 2014 году со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Виктора Януковича в Межигорье и вывез его в Крым, а затем - в Россию. Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков подтвердил, что один из подозреваемых в отравлении Скрипаля причастен к побегу Януковича.