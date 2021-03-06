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воскресенье, 07 марта 2021 00:14

Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ

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Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о &quot;вагнеровцах&quot; - СМИ
Офис президента хотел помешать выходу фильма о "вагнеровцах". Фото: Украинская правда

Заместитель председателя Офиса президента Роман Машовец и глава ГУР Кирилл Буданов просили представителя службы разведки Великобритании Ли Лоуренса помешать выходу расследования Bellingcat о срыве операции по захвату "вагнеривцив".

Президента Владимира Зеленского и его окружение волнует, какой они будут иметь вид в фильме-расследовании Bellingcat и в каком свете будет показана их роль. В Офисе президента беспокоятся, установят журналисты-расследователи факт измены и или назовут имя предателя, который "слил" данные о совместной операции спецслужб Украины и США по задержанию россиян, написал обозреватель отдела международной политики ZN.UA Владимир Кравченко со ссылкой на неназванных собеседников

Группа Bellingcat в декабре сообщила, что расследует срыв масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской "ПГК Вагнера", которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ. Первая часть расследования должна быть опубликована уже в этом месяце.

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24 июля 2020 заместитель председателя Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и тогдашний начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции по захвату "вагнеривцив" в Офисе президента. На докладе присутствовали Владимир Зеленский, председатель ОП Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО, председатель комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.

После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию. Он сослался на переговоры с помощником президента России Владимира Путина и на то, что операция якобы могла сорвать обмен пленными, который готовился в то время, и начало перемирия. Операцию отложили на несколько дней.

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