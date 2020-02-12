Офис президента в отчете о встрече Зеленского с комиссаром ЕС не упомянул важного вопроса

Офис президента скрыл обсуждение важного вопроса на встрече Зеленского и Варгеи. Фото: president.gov.ua/

Офис президента, отчитываясь о встрече с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, не упомянул ничего об обсуждении проблем нацменьшинств.

Владимир Зеленский в среду, 12 февраля, принял на Банковой Оливера Варгеи, который находится с первым визитом в Украине. Варгеи после разговора поделился, что обсудил с украинским президентом необходимость поиска решения проблемы национальных меньшинств. Об этом сообщает "Европейская правда".

В то же время пресс-служба Офиса президента в официальном сообщении отметила, что на встрече речь шла о процессе реформ и сотрудничестве. Среди вопросов, обсужденных с комиссаром, названы подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизе, углубление сотрудничества в цифровой сфере и другие. Вместе с этим об обсуждении проблем национальных меньшинств офис ничего не сообщил.

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11-12 февраля в Киеве прошли переговоры с украинским правительством комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Оливера Варгеи. Киев по итогам переговоров рассчитывает на подписание нескольких соглашений с ЕС в этом году.