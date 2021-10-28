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Офис президента стремится управлять Киевом в ручном режиме через райадминистрации - Черненко

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Офис президента стремится управлять Киевом в ручном режиме через райадминистрации - Черненко
Фото: pravda.com.ua

В законопроекте о столице, который пытается принять власть, есть несколько инструментов, с помощью которых Банковая пытается установить ручное управление в Киеве. Это не только разделение должностей городского головы Киева и главы КГГА ради ограничения полномочий мэра Киева, лидера партии "УДАР" Виталия Кличко. В проекте также есть норма о том, что распределять средства между городским и районными бюджетами будут народные депутаты в ручном режиме.

Об этом сообщил бывший глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"Большинство дискуссий, которые ведутся сегодня вокруг новой версии Закона о столице от "слуг", сосредоточены на вопросах разделения должностей городского головы и руководителя КГГА. Но это только первое, что бросается в глаза. А если копнуть глубже, найдем еще не один способ установить в Киеве "ручное управление" с Банковой. В ОП решили контролировать распределение киевского бюджета между общегородским и районными советами в ручном режиме. Именно поэтому депутаты предлагают внести изменения в Бюджетный кодекс, которыми на уровне закона предусмотреть, что бюджет города будет распределяться между общегородским и районными уровнями. Части распределения народные депутаты смогут определять в ручном режиме!" – отметил Черненко.

По его словам, Офис президента не оставляет попыток поуправлять столицей через голову киевского городского головы. Именно поэтому он стремится через закон лишить город возможности самостоятельно управлять бюджетом. Если такая норма будет принята, мэр Киева за любое несогласие с Банковой может быть "наказан" уменьшением финансирования.

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"Киевский городской голова будет находиться в подвешенном состоянии, поскольку за любое несогласие с Банковой его могут наказать уменьшением городского бюджета в пользу районных. Как это будет выглядеть на практике? Если ОПУ не сможет "выдавить" из киевского мэра необходимое им решение, сразу больше денег будет направлено на районы. А районами, при отсутствии сформированных советов, кто руководит? Назначенные президентом чиновники, которые сделают то, что им прикажут", – подчеркивает Черненко.

Эксперт также отмечает, что из-за ограниченных полномочий чиновники просто физически не смогут освоить все средства, предназначенные Киеву. Следовательно, деньги просто будут "лежать мертвым грузом".

"Понятно, что пострадают от этого прежде всего киевляне. Но объяснить громаде такие сложные материи трудно, во всем сделают "крайней" городскую власть", - прогнозирует Черненко.

Он напоминает, что Совет Европы, оценивая законопроект о столице, отметил, что ряд его положений представляет угрозу для развития местного самоуправления в Украине. Ведь самый главный принцип реформы децентрализации – это перераспределение в пользу местной громады не только полномочий, но и средств, объясняет эксперт.

Президент Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко впервые за год встретились в президентском Офисе. Встреча состоялась 19 октября.

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28
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