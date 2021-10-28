К противостоянию с Кличко Зеленский привлек даже Филатова и Корбана – расследование британского журналиста

Журналист Тим Уайт рассказывает о связях между Зеленским, Коломойским, Филатовым и Корбаном. Фото: скриншот

Президент Зеленский видит в мэре Киева Виталии Кличко потенциального соперника на предстоящих президентских выборах и стремится ослабить его влияние. Поэтому к противостоянию с Кличко Зеленский привлек даже мэра Днипра Бориса Филатова и связанного с ним бизнесмена Геннадия Корбана.

Об этом говорится в расследовании британского журналиста Тима Уайта "Russia returns to Ukraine: oligarchs, criminals and local elites", передает Dsnews.

"Виталий Кличко – одно из наиболее узнаваемых лиц Украины. После революции на Майдане киевляне избрали его мэром столицы. С тех пор он трижды выиграл выборы, в том числе в прошлом году, когда одержал победу в первом туре. Президент Зеленский рассматривает Виталия Кличко как потенциального соперника на будущих президентских выборах. Поэтому к противостоянию с мэром Киева Зеленский привлек даже городского голову Днипра. В июне 2021 года был создан Конгресс местных и региональных властей при президенте Зеленском. Украинские политические эксперты связывают это с желанием президента Зеленского ограничить возможности мэра Киева Виталия Кличко накануне президентских выборов", – говорится в расследовании.

Тим Уайт напоминает, что в недавнем отчете, опубликованном влиятельным аналитическим центром США "Атлантический совет", были подтверждены связи между Зеленским, днепровским олигархом Игорем Коломойским, мэром города Борисом Филатовым и Геннадием Корбаном.

Британский журналист обращает внимание, что Кличко возглавляет организацию, похожую на "Конгресс местных властей", но созданную намного раньше – Ассоциацию городов Украины. Благодаря чему, по словам британского журналиста, Кличко расширяет свое политическое влияние. Создание "Конгресса" призвано ограничить возможности мэра Киева Виталия Кличко накануне президентских выборов, говорится в расследовании.

Главой "Конгресса" стал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а в качестве его заместителя Зеленский выдвинул кандидатуру мэра Днипра Бориса Филатова.

"Вряд ли президент инициировал бы выдвижение несимпатичного ему мэра на должность зама главы. А он это сделал в 2021 году по отношению к господину Филатову", – говорится в расследовании.

Авторы фильма считают, что и на национальном, и на местном уровне в Украине ощущается коррупция. И задаются вопросом: "Сможет ли Зеленский в таких условиях удержать регионы и сохранить целостность страны?".