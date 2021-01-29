Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"

 
Ексклюзивы
1/5
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 8928
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 315
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 99
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3258
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 756
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 810
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 297
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 2403
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Просмотров: 243
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 369
Фото
Все фото
7
6
3
8
10
Зеленский рассказал о &quot;отдельных группах&quot; и &quot;меняющиеся интересы вместо правды&quot;
Зеленский рассказал о "отдельных группах" и "меняющиеся интересы вместо правды"
Ахметов купил имение за €200 млн
Ахметов купил имение за €200 млн
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Видео
Все видео
Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"
Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+
Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+
"Вот урод" - нардеп потроллил украинофоба, вице-спикера Думы РФ
"Вот урод" - нардеп потроллил украинофоба, вице-спикера Думы РФ
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 1800
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 315
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 1143
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 396
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 216
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 января 2021
Просмотров: 477
Дуня
— Ох, Юро! Велике горе мене посітило! — голос 97-річного Олександра Микитовича тремтить. — Померла моя жінка. Я кидаю справи і ...
пятница, 29 января 2021 11:54

Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"

  Комментировать
Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими &quot;регионалами&quot;
В фотоколлаже журналисты изобразили Зеленского, Януковича и Левочкиных.

Семья бывшего председателя Администрации президента Януковича Сергея Левочкина связана со скупкой земли в Закарпатской области под Олимпиаду, о которой ранее говорил президент Владимир Зеленский. Причем за средства, выведенные из государственного бюджета Украины, сообщают журналисты программы "Схеми: корупція в деталях".

Журналисты получили доступ к переписке экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц народных депутатов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных.

Электронные письма за 2014-2016 годы свидетельствуют о том, что Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH. Это одна из компаний, через которую, по версии следствия Национального антикоррупционного бюро, были выведены средства из государственного бюджета, предназначенные на реализацию проекта "Олимпийская надежда", когда Госинвестпроектом руководил Каськив, пишут журналисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами

Трансфер средств нардеп согласовала с компании Teleferic через латвийский банк на счета ее дочерних украинских фирм, которые тратили их на скупку земель в долине Боржава на Закарпатье - как раз в том месте, на котором планировалась реализация проекта "Олимпийская надежда". Эти земли арестованы в рамках уголовного дела НАБУ по факту хищения бюджетных средств Госинвестпроекта. Расследование продолжается.

Офис президента Зеленского восстановил этот проект. В июле прошлого года руководитель ОП Андрей Ермак отчитывался об успешных переговорах с австрийским инвестором Гернотом Лейтнером, который представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве.

Именно на этого австрийца была оформлена компания Teleferic, включая период, когда счетами компании, как свидетельствует переписка, управляли из офиса Левочкиной.

О том, что деньги от Teleferic Holdings поступали в украинские компании, которые скупали карпатскую землю с 2014-го по 2016 год, свидетельствуют банковские платежки, которые также есть в переписке.

Проект "Олимпийская надежда" так и не был реализован, не в последнюю очередь потому, что деньги, предназначенные на проект, вывели в оффшоры, что является предметом расследования НАБУ о хищении и легализации денежных средств.

Teleferic больше не является владельцем компаний, которые скупили землю на Закарпатье. Вместо нее в структуру собственности этих фирм ввели словацкую фирму Carpathian Mountain Resort. Она тоже формально оформлена на австрийца Ляйтнера, с которым Ермак встречался на Банковой.

Лейтнер ответил журналистам, что Каськив привлечен к реализации проекта курорта в Боржаве в качестве советника, и подтвердил, что деловые отношения с Левочкиной, не уточнив в каких именно бизнес-проектах. Об аресте земель в рамках уголовного дела НАБУ он сказал: "Я был удивлен арестом активов, поскольку это частная инвестиция и не связана с отмыванием денег".

"Схемы" обратились в Офис президента с вопросом, считают ли приемлемым договариваться о партнерстве с лицами, которые могут быть причастны к хищению бюджетных средств. И знают ли на Банковой, что австриец Лейтнер тесно сотрудничает с Каськивым и Левочкиной.

В ОП заявили: "Речь идет именно о привлечении инвестиций, а не о проекте государственно-частного партнерства. Весь переговорный процесс украинская сторона ведет исключительно с представителем австрийской компании Austrian Teleferic Holdings".

В позапрошлом году в июле президент Владимир Зеленский заявил о планах за 3-4 года быть готовыми принять Олимпиаду.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

Рак начали лечить радиацией

Официантка выиграла $35 млн

Пророссийские активисты подняли восстание

Бой под Крутами: студенты остановили войско врага

Королева попыталась бросить вызов США

Генерал-лейтенант МВД получил пожизненное заключение

Сгорели 15 человек

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 31591
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 25263
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 15741
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
19
 Просмотров: 14112
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 14014
Политика
Зеленский рассказал о "отдельных группах" и "меняющиеся интересы вместо правды"
Зеленский рассказал о "отдельных группах" и "меняющиеся интересы вместо правды"
7
 Просмотров: 189
Сокращение нардепов до 300: Зеленский сделал заявление
Сокращение нардепов до 300: Зеленский сделал заявление Просмотров: 342
Тимошенко назвали рекордсменкой по политическому переобуванию
Тимошенко назвали рекордсменкой по политическому переобуванию Просмотров: 945
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
 Просмотров: 891
Суд не восстановил Нефедова главой Гостаможслужбы
Суд не восстановил Нефедова главой Гостаможслужбы Просмотров: 126
Больше всего комментируют
3
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3
ОАСК отменил новое украинское правописание
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
Голосов: 18956
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть