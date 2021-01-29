Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"

В фотоколлаже журналисты изобразили Зеленского, Януковича и Левочкиных.

Семья бывшего председателя Администрации президента Януковича Сергея Левочкина связана со скупкой земли в Закарпатской области под Олимпиаду, о которой ранее говорил президент Владимир Зеленский. Причем за средства, выведенные из государственного бюджета Украины, сообщают журналисты программы "Схеми: корупція в деталях".

Журналисты получили доступ к переписке экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц народных депутатов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных.

Электронные письма за 2014-2016 годы свидетельствуют о том, что Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH. Это одна из компаний, через которую, по версии следствия Национального антикоррупционного бюро, были выведены средства из государственного бюджета, предназначенные на реализацию проекта "Олимпийская надежда", когда Госинвестпроектом руководил Каськив, пишут журналисты.

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Трансфер средств нардеп согласовала с компании Teleferic через латвийский банк на счета ее дочерних украинских фирм, которые тратили их на скупку земель в долине Боржава на Закарпатье - как раз в том месте, на котором планировалась реализация проекта "Олимпийская надежда". Эти земли арестованы в рамках уголовного дела НАБУ по факту хищения бюджетных средств Госинвестпроекта. Расследование продолжается.

Офис президента Зеленского восстановил этот проект. В июле прошлого года руководитель ОП Андрей Ермак отчитывался об успешных переговорах с австрийским инвестором Гернотом Лейтнером, который представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве.

Именно на этого австрийца была оформлена компания Teleferic, включая период, когда счетами компании, как свидетельствует переписка, управляли из офиса Левочкиной.

О том, что деньги от Teleferic Holdings поступали в украинские компании, которые скупали карпатскую землю с 2014-го по 2016 год, свидетельствуют банковские платежки, которые также есть в переписке.

Проект "Олимпийская надежда" так и не был реализован, не в последнюю очередь потому, что деньги, предназначенные на проект, вывели в оффшоры, что является предметом расследования НАБУ о хищении и легализации денежных средств.

Teleferic больше не является владельцем компаний, которые скупили землю на Закарпатье. Вместо нее в структуру собственности этих фирм ввели словацкую фирму Carpathian Mountain Resort. Она тоже формально оформлена на австрийца Ляйтнера, с которым Ермак встречался на Банковой.

Лейтнер ответил журналистам, что Каськив привлечен к реализации проекта курорта в Боржаве в качестве советника, и подтвердил, что деловые отношения с Левочкиной, не уточнив в каких именно бизнес-проектах. Об аресте земель в рамках уголовного дела НАБУ он сказал: "Я был удивлен арестом активов, поскольку это частная инвестиция и не связана с отмыванием денег".

"Схемы" обратились в Офис президента с вопросом, считают ли приемлемым договариваться о партнерстве с лицами, которые могут быть причастны к хищению бюджетных средств. И знают ли на Банковой, что австриец Лейтнер тесно сотрудничает с Каськивым и Левочкиной.

В ОП заявили: "Речь идет именно о привлечении инвестиций, а не о проекте государственно-частного партнерства. Весь переговорный процесс украинская сторона ведет исключительно с представителем австрийской компании Austrian Teleferic Holdings".

В позапрошлом году в июле президент Владимир Зеленский заявил о планах за 3-4 года быть готовыми принять Олимпиаду.