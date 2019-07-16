Зеленский озвучил амбициозный план

В Украине нужно провести Олимпийские игры, говорит президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украине нужно разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.

Соответствующее задание президент Владимир Зеленский поставил на встрече с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой во вторник.

"Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - сказал глава государства.

"Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", - сказал Зеленский.

Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку - это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя - в 2032 году.

Сейчас наиболее реалистично провести одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

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Президент Владимир Зеленский показал фотографию из спортзала, на которой также есть глава АП Андрей Богдан. Соответствующий пост сделал на своей странице в Facebook.