Зеленский оценил спортзал на Банковой

Автор: facebook.com Владимир Зеленский выставил фото из спортзала

Президент Украины Владимир Зеленский показал фотографию из спортзала, на которой также присутствует глава Администрации президента Андрей Богдан.

Соответствующий пост сделал на своей странице в Facebook.

"На Банковой. Хоть гантели не украли", - написал Зеленский, добавив смайлы.

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На сайте президента Украины в четверг, 30 мая, обнародовали стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.