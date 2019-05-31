Зеленский оценил спортзал на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский показал фотографию из спортзала, на которой также присутствует глава Администрации президента Андрей Богдан.
Соответствующий пост сделал на своей странице в Facebook.
"На Банковой. Хоть гантели не украли", - написал Зеленский, добавив смайлы.
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На сайте президента Украины в четверг, 30 мая, обнародовали стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.
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