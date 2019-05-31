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пятница, 31 мая 2019 10:29

Зеленский оценил спортзал на Банковой

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Автор: facebook.com
  Владимир Зеленский выставил фото из спортзала
Владимир Зеленский выставил фото из спортзала

Президент Украины Владимир Зеленский показал фотографию из спортзала, на которой также присутствует глава Администрации президента Андрей Богдан.

Соответствующий пост сделал на своей странице в Facebook.

"На Банковой. Хоть гантели не украли", - написал Зеленский, добавив смайлы.

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На сайте президента Украины в четверг, 30 мая, обнародовали стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.

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