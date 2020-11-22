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воскресенье, 22 ноября 2020 12:01

Офис президента подтвердил должность Милованова

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Офис президента подтвердил должность Милованова
ОП официально заявил, что Милованов советник Ермака. Фото: Тимофей Милованов в Facebook

Тимофей Милованов, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

"Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины", - сказал Милованов.

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Ранее эксминистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что "некоторое время" работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Милованов работал в правительстве во времена премьерства Алексея Гончарука. Также с его Кабмином в марте этого года Милованова отправили в отставку.

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о необходимости закрытия бизнесов для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поддержать предпринимателей, он предлагает провести эмиссию денег, пишет "Экономическая правда".

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