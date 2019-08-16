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пятница, 16 августа 2019 12:48

Офис президента подтвердил, что дает указания Гройсману

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Офис президента подтвердил, что дает указания Гройсману
Офис президента дает указания правительству Гройсмана по принятию решений. Фото: kmu.gov.ua

Офис президента заблокировал финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски.

"Во время смены власти наблюдалось немало случаев, когда лица, причастные к государственному управлению при предыдущей власти, прилагали усилия для создания проектов с неэффективным использованием бюджетных средств, где существуют риски освоения ресурсов отдельными лицами или другие коррупционные риски", - заявили в ОП, пишет "Економічна правда"

В Офисе президента заявляют, что "представители старой власти, заканчивая свою каденцию и понимая, что договоренности о коррупционных схемах с новой властью достичь нельзя, пытаются создать все условия для освоения бюджетного финансирования".

"Цель президента, как гаранта конституционных прав граждан, - предотвратить реализацию этого негативного сценария", - объяснили мотивацию относительно решения.

Временное приостановление финансирования решений правительства сделано с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на предусмотренные распоряжениями инфраструктурные проекты, говорят в ОП.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан попросил премьер-министра Владимира Гройсмана не выделять городам 10 млрд грн на развитие.

Кабмин задерживает городам выплату 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд субвенции на социально-экономическое развитие.

Офис президента является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого есть организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией полномочий.

Ранее в команде президента заявляли, что Администрация президента не является органом государственной власти. Так объясняли то, что Богдан не подпадает под люстрацию.

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