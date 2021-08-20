Офис президента отреагировал на заявление Кличко словами о "пиаре и воровстве"

В ОП вспомнили о должности главы КГГА. Фото: УНН

В Офисе президента Владимира Зеленского считают отговорками причины неявки на заседание СНБО, озвученные мэром Киева Виталием Кличко.

"Вот так. Господин Кличко, иронично скажу, креативный и смелый. Так или иначе, в очередной раз видеть комментарии Кличко о "проверке работ" на Подольском мосту чрезвычайно смешно. Как и любые другие его комментарии, касающиеся работы городского хозяйства. Что он там может проверять? Сколько денег "вывели" сегодня под прикрытием этого эпохального проекта?

Ну а отговорка о поездке в Черниговскую область ради мелкой пиар-задачи - это только доказательство того, насколько власть в Киеве далека от реальности. Во-первых, 2,5 часа, которые есть у Кличко до начала СНБО, это более чем достаточно, чтобы вернуться в Киев из Черниговской области.

Во-вторых, глава Киевской городской государственной администрации и так должен быть сегодня в Киеве, где строительные рейдеры разгромили очередной объект исторического наследия. Это было абсолютно незаконно, еще и киевлян избили, которые пытались остановить разрушение этого памятника. Неужели Кличко и об этом не знает? Наверняка знает. Боится поссориться с кем-то в своем окружении, кто курирует подобные мафиозные вещи? Или просто не знает, как решать такие проблемы?" - цитирует советника руководителя ОП Михаила Подоляка "Українська правда".

"В любом случае Кличко пора возвращаться - прежде всего, в реальность. Пиар и воровство - это точно не те вещи, которыми должен заниматься глава Киевской городской государственной администрации как одного из органов исполнительной власти", - заявил Подоляк.

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Сегодня Кличко заявил, что его пригласили на заседание СНБО. Однако добавил, что не может присутствовать. Ранее в Киеве снесли историческую усадьбу Барбана.