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среда, 02 марта 2022 17:48

Спецтема: Напад Росії на Україну

Офис президента о планах Кремля касательно Януковича: "Это абсолютный "политический труп"

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Офис президента о планах Кремля касательно Януковича: &quot;Это абсолютный &quot;политический труп&quot;
ОП отреагировал на информацию о Януковиче в Минске. Фото: УНИАН

Желание Кремля сделать беглого президента Виктора Януковича "президентом Украины" свидетельствует о тотальном незнании Россией реальных настроений в Украине.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "Украинская правда".

В такой феерической истории с "Януковичем, который в Минске" важны несколько аспектов, отметил Подоляк.

"Первый и ключевой: любое упоминание фамилии Янукович, как некая "возможность", в который раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине.

Полное отсутствие понимания, что это за страна. Никакой объективной аналитики у россиян никогда не было – отсюда такие убийственные решения. Из этого ряда – пропагандистские рассказы о "массовой встрече русских танков цветами".

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На самом деле никаких, даже единичных "встреч" нет - только ненависть, самое жестокое уничтожение этих же танков и даже массовые попытки остановить бронетехнику своими телами.

Ошибочно надеялись, что к ним отнесутся по-доброму в стране, которая ненавидит любых захватчиков. Из этого же ряда – уверенность русских элит в том, что у нас по улицам маршируют стотысячные армии националистов. Короче, вообще ничего не понимают в Украине", - сказал Подоляк.

Второй аспект, по мнению Подоляка, в этой истории заключается в том, что "Янукович – это абсолютный "политический труп".

"Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже дерзко. Безусловно, спровоцирует еще большее сопротивление", - считает он.

2 марта "Украинская правда" сообщила, что Виктор Янукович сейчас находится в столице Беларуси Минске и Кремль готовит его к спецоперации.

По одному из сценариев Януковича попытаются там объявить "президентом Украины".

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