Офис президента хочет сменить секретаря Киевсовета

Главная задача Офиса президента - чтобы Виталий Кличко добровольно ушел в тень

Офис президента Зеленского рассматривает несколько сценариев "обрезания" власти в Киеве. Поскольку даже новая редакция закона "О столице" все равно не решает "проблемы Кличко" и создаст в столице механизм двоевластия, Офис президента намеревается совершить блицкриг и прибегнуть к проверенной во времена Виктора Януковича схемы по устранению от власти бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и его "молодой команды", пишет "КиевВласть".

Политолог Юрий Романенко расписал, как может выглядеть "временное" отстранения Кличко от должности главы КГГА - через решение СНБОУ, которое затем будет легитимизировано указом президента. В таком случае исполняющим обязанности главы КГГА назначается его первый заместитель Алексей Кулеба, креатура главы Офиса президента Андрея Ермака.

Затем Кличко собираются лишить влияния и на Киевский городской совет и вынести вопрос о смене секретаря Киевсовета (ныне на этой должности пребывает близкий к мэру представитель "Удара" Владимир Бондаренко).

По информации издания, место секретаря Киевсовета в этой ситуации прочат представителю от "Европейской солидарности". Перераспределению последуют и должности в комиссиях Киевсовета.

На даный момент в Киевсовете фракция партии "Слуга народа" насчитывает 12 мандатов. Столько же имеет "Батькивщина", на два мандата больше у "Едности". У "Европейской солидарности" - 31 голос. В итоге ситуативное большинство может насчитывать около 70 голосов.

"Каждая из этих фракций имеет свои аргументы получить "золотую акцию". И не то, чтобы стать на сторону Офиса президента, как может показаться изначально. А чтобы вернуть себя в игру, которую в Киевсовете зациклил на себе мэр", - говорится в статье.

Главная задача Офиса президента - чтобы Виталий Кличко добровольно ушел в тень, как бывший мэр Леонид Черновецкий, отказавшись и от мэрства, и от руководства Киевгорадминистрацией.