Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе

Президент Владимир Зеленский провел специальное совещание. Фото: "Укрінформ"

В Офисе президента прокомментировали обстрелы российскими войсками позиций ВСУ на Донбассе, в результате которых погиб украинский воин. Комментарий ОП опубликовал "Укрінформ"

"Украина изучила внимательно оба обстрелы и расценивает их как два отдельных отличные случаи, совершенные с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - заявили в Офисе президента.

Также в ОП сообщили, что президент Владимир Зеленский провел специальное совещание.

Отмечается, что президент "крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки" на Донбассе.

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В ОП напомнили, что в течение 41 дня режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня не было ни одной боевой потери среди украинских военных.

"Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", - заявили в Офисе президента.

По результатам совещания у президента были отданы приказы. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

На Донбассе 6 сентября на 42-и день режима прекращения огня российский оккупант нарушил договоренности и открыл огонь по украинским позициям. Было осуществлено по меньшей мере три обстрела, во время которых один украинский воин погиб.