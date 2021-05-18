Офис генпрокурора настаивает на взятии Медведчука под стражу

О намерении подавать апелляцию генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла еще 14 мая. Фото: Reuters

Офис генпрокурора подал жалобу на смену меры пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которому суд назначил круглосуточный домашний арест.

То же самое решили сделать и адвокаты политика, сообщил его однопартиец, депутат Ренат Кузьмин.

"Уверен, незаконное решение отменят в ближайшее время. О доводах и аргументах защиты сделаю отдельный пост в соцсети", - говорится в сообщении.

Прокуратура продолжает настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн.

О намерении подавать апелляцию генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла еще 14 мая. Она подчеркнула, что прокуроры уверены в необходимости той меры пресечения, о которой они просят суд.

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19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Ограничения применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ. 11 мая нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку выдвинули подозрение в государственной измене и хищении государственных ресурсов. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил кума Путина под круглосуточный домашний арест.