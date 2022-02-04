Одна из стран Евросоюза заблокировала Украине вступление в Кибер-НАТО

Украина летом прошлого года предоставила документы для вступления в организацию. Фото: Reuters

Одна из стран Европейского Союза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО.

Это произошло несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Есть такая институция, которая называется Кибер-НАТО. Мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все соответствующие проверки. И там, так же, как в НАТО консенсусом принимаются решения. Так вот, одна из европейских стран нам отказала в участии в этой уважаемой институции",- сказал он.

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В то же время Данилов не сказал, о какой именно из стран ЕС идет речь.

"Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали. Одна страна из всех, которые входят в этот Альянс, против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорят, искренни?", - добавил секретарь СНБО.

Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дія" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском. В тексте угрожают, что украинцам стоит бояться и ждать мести за "Волынь, Полесье, УПА и исторические территории". Кроме того, в сообщении указали, что хакеры украли личные данные украинских граждан. В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайтов. Правительственные эксперты доказывают, что атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России. Они объяснили, что использование чувствительных тем из истории польско-украинских отношений должно было замаскировать след российских хакеров. Польские журналисты также отметили стилистические неточности и удивительный выбор лексем в польском тексте, обнародованном хакерами. В СБУ заявили, что "есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ".