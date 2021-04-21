Одиозный "слуга" Шевченко просил выгнать его из фракции - СМИ

Шевченко избирался в парламент от партии "Слуга народа" по округу в Запорожской области.

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко добивается громкого исключения его из фракции в парламенте.

Собеседники в руководстве "СН" считают, что осуществление скандальных поездок этим депутатом в столицу Беларуси, а также ряд его заявлений в СМИ о "гражданском конфликте" и "Майдан - был ошибкой", сделанные осознанно, сообщает НВ

Депутат несколько раз просил у председателя фракции Давида Арахамию исключить его.

"Он подходил к Арахамии и просил его исключить. Хочет хайпануть. Но Арахамия ему сказал: хочешь выходить - выходи, но самостоятельно. И он пока остается. Ему, видимо, по-тихому идти не по душе", - рассказал собеседник.

Также по данным сайта, Шевченко получил шанс баллотироваться по мажоритарному округу в Запорожской области по протекции бывшего первого заместителя председателя Офиса президента Сергея Трофимова. Их знакомство произошло на фоне приверженности Российской православной церкви в Украине.

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Во вторник Евгений Шевченко в Минске встречался с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко. В позапрошлом году "слуга" на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах".