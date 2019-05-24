Одиозный нардеп попросил у Зеленского паспорт

Артеменко, который предлагал управлять Крымом вместе с российским оккупантом, просит у президента украинский паспорт. Фото: УНІАН

Бывший народный депутат Андрей Артеменко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о возвращении ему гражданства Украины.

Об этом говорится в письме, копия которого есть в распоряжении LIGA.net

Артеменко пишет, что пятый президент Петр Порошенко, подписав 29 апреля 2017-го указ о лишении его гражданства, нарушил конституционные права и свободы гражданина Украины.

"Названный указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер относительно меня", - заявляет экс-нардеп.

Артеменко попросил Зеленского отменить указ.

В марте 2017-го внефракционный Артеменко, который предлагал вместе с российскими оккупантами управлять Крымом, заявил, что аннулировал свой канадский паспорт 2014-го, и паспортов других зарубежных государств у него нет. Однако канадское гражданство еще действует.

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Нардеп-беглец Александр Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину для участия в судебном процессе. Также намерен баллотироваться в Верховную Раду. 22 мая состоится первое заседание суда по его делу, на котором он не будет присутствовать.